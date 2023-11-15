BBC извинилась за ошибку в цитате Reuters о действиях Израиля в больнице в Газе

Би-би-си извинилась за ошибку в цитате о штурме больницы Аль-Шифа в Газе

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Британская вещательная корпорация Би-би-си извинилась за ошибку в цитировании сообщения агентства Reuters при освещении действий Израиля в больнице Аль-Шифа, крупнейшей в секторе Газа. Соответствующее сообщение корпорация разместила в соцсети X (ранее — Twitter).

Когда Би-би-си сообщила, что израильские войска вошли в больницу, корпорация привела цитату агентства Reuters о том, что целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «медицинские бригады и говорящие на арабском языке».

«Это было неверно процитированное сообщение агентства Reuters. Нам следовало сказать, что в силы ЦАХАЛ входили медицинские бригады и говорящие по-арабски [люди]», — сказано в сообщении.

Би-би-си извинилась за эту ошибку и подчеркнула, что она не соответствует «обычным редакционным стандартам» корпорации. Корректная информация о событиях была передана позднее в эфире телеканала, а журналисты принесли извинения аудитории, добавили в редакции.

О начале «точечной и целенаправленной операции» против ХАМАС в крупнейшей больнице сектора Газа Аль-Шифа ЦАХАЛ объявила в ночь на 15 ноября. Reuters тогда сообщило со ссылкой на заявление израильской армии, что «в состав сил ЦАХАЛ входят медицинские бригады и [люди], говорящие на арабском языке, которые прошли специальную подготовку» для работы в «этой сложной и чувствительной среде с намерением не причинить никакого вреда гражданскому населению».

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что страна ведет борьбу с боевиками движения, а не против гражданского населения. Там отметили, что военные помогают с эвакуацией из больницы.

Израиль настаивает, что Аль-Шифа используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США. Однако Белый дом не поддержал удары по больнице и наземные бои на ее территории. Минздрав сектора Газа отвергал обвинения о размещении в больнице оружия и заложников.