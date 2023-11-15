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Президент Ганы призвал выплатить африканцам компенсации за работорговлю

Президент Ганы призвал выплатить компенсации потомкам темнокожих рабов
Нана Акуфо-Аддо
Нана Акуфо-Аддо (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Люди африканского происхождения должны получить компенсации за порабощение своих предков, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, сообщает Reuters.

«Никакая сумма не сможет возместить ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей... Но, несомненно, это проблема, которой мир должен противостоять и которую он больше не может игнорировать», — сказал Акуфо-Аддо на саммите в Аккре, посвященном борьбе с последствиями работорговли.

Издание Modern Ghana пишет, что президент также потребовал вернуть в африканские страны все вывезенные из них культурные ценности. Кроме того, он призвал бывшие метрополии принести странам Африки извинения.

По словам Акуфо-Аддо, количественно оценить ущерб от работорговли невозможно, но его «необходимо признать».

По информации Reuters, на встрече в Аккре будет создан план действий по устранению последствий порабощения африканцев. За выполнением плана будет следить специальный африканский комитет экспертов.

Bloomberg сообщил о планах Калифорнии выплатить репарации афроамериканцам
Общество
Фото:Zuma / TASS

В сентябре ООН призвала мировое сообщество рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю. В докладе генсека ООН Антониу Гутерриша говорилось, что более чем за 400 лет 25–30 млн человек были насильственно вывезены из Африки.

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Ранее, в марте 2023 года, Bloomberg сообщил о планах американского штата Калифорния выплатить по $360 тыс. в качестве репараций чернокожим потомкам рабов. Агентство отмечало, что Калифорния может в общей сложности выплатить почти $640 млрд 1,8 млн чернокожих жителей штата, чьи предки были рабами в США.

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Теги
Гана репарации работорговля расизм
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