Президент Ганы призвал выплатить африканцам компенсации за работорговлю

Нана Акуфо-Аддо (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Люди африканского происхождения должны получить компенсации за порабощение своих предков, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, сообщает Reuters.

«Никакая сумма не сможет возместить ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей... Но, несомненно, это проблема, которой мир должен противостоять и которую он больше не может игнорировать», — сказал Акуфо-Аддо на саммите в Аккре, посвященном борьбе с последствиями работорговли.

Издание Modern Ghana пишет, что президент также потребовал вернуть в африканские страны все вывезенные из них культурные ценности. Кроме того, он призвал бывшие метрополии принести странам Африки извинения.

По словам Акуфо-Аддо, количественно оценить ущерб от работорговли невозможно, но его «необходимо признать».

По информации Reuters, на встрече в Аккре будет создан план действий по устранению последствий порабощения африканцев. За выполнением плана будет следить специальный африканский комитет экспертов.

В сентябре ООН призвала мировое сообщество рассмотреть возможность финансовых репараций в качестве компенсаций за работорговлю. В докладе генсека ООН Антониу Гутерриша говорилось, что более чем за 400 лет 25–30 млн человек были насильственно вывезены из Африки.

Ранее, в марте 2023 года, Bloomberg сообщил о планах американского штата Калифорния выплатить по $360 тыс. в качестве репараций чернокожим потомкам рабов. Агентство отмечало, что Калифорния может в общей сложности выплатить почти $640 млрд 1,8 млн чернокожих жителей штата, чьи предки были рабами в США.