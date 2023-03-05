Bloomberg сообщил о планах Калифорнии выплатить репарации афроамериканцам

Калифорния может в общей сложности выплатить почти $640 млрд 1,8 млн чернокожим жителям Калифорнии, чьи предки были рабами в США, что составляет примерно $360 тыс. на человека, пишет агентство

Американский штат Калифорния намерен выплатить по $360 тыс. в качестве репараций чернокожим потомкам рабов, пишет Bloomberg. По данным агентства, калифорнийская целевая группа соберется в ближайшие два дня в Сакраменто, чтобы оценить, как следует распределить средства — на прямые выплаты, субсидии на образование, здравоохранение и домовладение для чернокожих общин.

Группа намерена представить свои окончательные рекомендации законодательному собранию штата к 1 июля, после чего законодателям предстоит решить, принять ли их.

Один из возможных планов предусматривает, что штат должен в общей сложности выплатить почти $640 млрд 1,8 млн чернокожим жителям Калифорнии, чьи предки были рабами в США, что составляет примерно $360 тыс. на человека.

«Наследие рабства и дискриминации по-прежнему лишает доступа к покупке жилья, качественному образованию, здравоохранению. Это все вещи, которые экономисты могут измерить», — сказал член целевой группы Реджинальд Джонс-Сойер-старший.

Bloomberg отмечает, что целевая группа пока не определила, откуда будут взяты средства на эти цели. После нескольких лет бюджетного профицита финансовое положение штата изменилось: прогнозируемый дефицит бюджета составит $22,5 млрд.

Председатель калифорнийской комиссии Камила Мур ранее в 2023 году опубликовала в Twitter новостную заметку, в которой рассказывалось о предложениях по финансированию репараций, которые включали добавление сборов за особняк или недвижимость.

Один из самых сложных вопросов, который стоит перед целевой группой, заключается в том, как определить исторический период для измерения вреда, причиненного чернокожим жителям штата. Им также нужно будет показать, как репарации и изменения в политике сократят сохраняющийся расовый разрыв в благосостоянии, из-за которого у белого населения примерно в шесть раз больше богатства, чем у чернокожего.

Вопрос о возмещении ущерба разделил общественное мнение. Около 75% чернокожих американцев считают, что потомкам рабов следует каким-то образом отплатить, в то время как только 18% процентов белых американцев считают то же самое, согласно исследованию исследовательского центра Pew.

Летом 2020 года Associated Press писало, что законодатели Калифорнии создают целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов.

Несмотря на то что Калифорния до Гражданской войны в США (1861–1865 годы) официально была свободным штатом, сенатор-демократ Холли Митчелл перечислила правовые и судебные меры, которые должностные лица штата предпринимали в то время для поддержки рабства в южных штатах при репрессиях в отношении чернокожих.

Законодатели потребовали, чтобы целевая группа провела подробное исследование влияния рабства в Калифорнии и подготовила к июлю 2023 года механизм по выплате репараций.

Эванстон, штат Иллинойс, в 2021 году стал первым городом США, который выплатил репарации чернокожим жителям, включая предоставление жилищных субсидий.