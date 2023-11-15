Москалькова предложила списать замороженные долги участников спецоперации

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать долги участников спецоперации, замороженные на время их участия в боевых действиях. Об этом она заявила на координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «РИА Новости».

«Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них (участников спецоперации. — РБК) долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции», — сказала омбудсмен.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий судебным приставам полностью или частично приостанавливать взыскание долгов с участников боевых действий.

Мера не касается долга по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может возобновить исполнительное производство не раньше, чем через 30 дней после того, как должник завершит участие в боевых действиях.

Участники спецоперации получили и другие финансовые льготы, в том числе право на получение кредитных каникул с момента не ранее 21 сентября 2022 года. На тех, кто оформил ипотеку или другой кредит, уже будучи мобилизованным, льготы не распространяются.

Закон о кредитных каникулах также предусматривает списание долгов по кредитам в случае гибели военнослужащего в ходе спецоперации или смерти от увечий или заболеваний, полученных в ходе нее. То же касается участников спецоперации, признанных инвалидами первой группы.