«Роскосмос» рассекретил документы о полете космического корабля «Буран»
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала ранее неизданные архивные документы по случаю 35-летия полета многоразового космического корабля «Буран».
В рассекреченные документы вошли, в том числе, схема «постоянно действующей» орбитальной станции «Мир» с учетом модулей и массы, список транспортируемых грузов и схема функционирования космического разгонного блока и грузового транспортного аппарата-контейнера «Бурана».
15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия» с «Бураном», который в автоматическом режиме дважды облетел Землю и вернулся на Байконур, сев на аэродроме «Юбилейный». Это был единственный полет корабля. В 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993 году программу окончательно закрыли.
В 2002 году летавший в космос корабль сильно повредился при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где он до этого хранился. В итоге челнок распилили на части и продали на металлолом.
В ноябре 2020 года бывший тогда главой корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что попытался купить хранящийся на Байконуре второй экземпляр «Бурана». По его словам, ему не удалось понять, кто является владельцем аппарата. Рогозин уточнил, что аналогичная ситуация сложилась и со стоящей в монтажно-испытательном комплексе экземпляром ракеты «Энергия-М», носитель этого типа выводил «Буран» на орбиту.
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