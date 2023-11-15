«Роскосмос» рассекретил документы о полете космического корабля «Буран»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала ранее неизданные архивные документы по случаю 35-летия полета многоразового космического корабля «Буран».

Двигатель 11Д521 в цехе и участок сборки двигателей 11Д521 в Научно-производственном объединении Энергомаш имени академика В.П. Глушко (Фото: «Роскосмос») Двигатель 11Д122 в монтажно-испытательном корпусе 112-й площадки космодрома Байконур (Фото: «Роскосмос») Подготовка боковых блоков ракеты-носителя «Энергия» в монтажно-испытательном корпусе 112-й площадки космодрома Байконур (Фото: «Роскосмос») Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым космическим кораблем на стартовом комплексе 110-й площадки космодрома Байконур (Фото: «Роскосмос») Размеры многоразового космического корабля (Фото: «Роскосмос») Размеры и основные характеристики многоразовой транспортной космической системы МТКС-О (Фото: «Роскосмос») Основные характеристики, основные доработки и возможность применения средств катапультирования экипажа многоразового космического корабля (Фото: «Роскосмос») Подготовка макета № 4М ракеты-носителя «Энергия» в монтажно-испытательном корпусе 112-й площадки космодрома Байконур, его транспортировка и примерка на стартовом комплексе 250-й площадки (Фото: «Роскосмос») Этапы полета многоразовой космической системы «Буран» и привлекаемые к нему средства (Фото: «Роскосмос») Состав и характеристики орбитальной станции «Мир» с многоразовым космическим кораблем (Фото: «Роскосмос») Варианты и основных характеристики грузового транспортного аппарата для системы «Буран-Т» (Фото: «Роскосмос») Размеры и характеристики транспортировки грузов самолетом 3М-Т (Фото: «Роскосмос») Размеры и характеристики транспортировки грузов самолетом Ан-225 (Фото: «Роскосмос») Состав и характеристики транспортируемых грузов (Фото: «Роскосмос») Этапы выведения космического аппарата на геостационарную орбиту с помощью системы «Буран-Т», состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия», космического разгонного блока и грузового транспортного аппарата-контейнера (Фото: «Роскосмос») Размеры, основные характеристики и этапы создания транспортного ракетно-космического комплекса «Буран-Т», состоящего из ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия», космического разгонного блока и грузового транспортного аппарата-контейнера (Фото: «Роскосмос») Цели первого полета многоразового космического корабля «Буран», общие характеристики программы полета, участки полета, баллистическая схема, выведение на ракете-носителе, маневр возврата, одновитковая траектория, довыведение на орбиту, районы падения при аварии на довыведении или участке схода с орбиты, или участке спуска и посадки, подготовка и сход с орбиты, спуск и посадка, данные по вероятности падения орбитального корабля в различные районы земного шара при аварийных ситуациях, продление полета орбитального корабля в аварийных ситуациях (Фото: «Роскосмос»)

В рассекреченные документы вошли, в том числе, схема «постоянно действующей» орбитальной станции «Мир» с учетом модулей и массы, список транспортируемых грузов и схема функционирования космического разгонного блока и грузового транспортного аппарата-контейнера «Бурана».

15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия» с «Бураном», который в автоматическом режиме дважды облетел Землю и вернулся на Байконур, сев на аэродроме «Юбилейный». Это был единственный полет корабля. В 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993 году программу окончательно закрыли.

В 2002 году летавший в космос корабль сильно повредился при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где он до этого хранился. В итоге челнок распилили на части и продали на металлолом.

В ноябре 2020 года бывший тогда главой корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что попытался купить хранящийся на Байконуре второй экземпляр «Бурана». По его словам, ему не удалось понять, кто является владельцем аппарата. Рогозин уточнил, что аналогичная ситуация сложилась и со стоящей в монтажно-испытательном комплексе экземпляром ракеты «Энергия-М», носитель этого типа выводил «Буран» на орбиту.