Синоптик сообщил, когда в Москву придет зима

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В пятницу, 17 ноября, среднесуточная температура воздуха в Москве перейдет к минусовым значениям, наступит метеорологическая зима, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с четверга (16 ноября. — РБК), инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться лишь только около нулевой отметки», — рассказал синоптик.

По его словам, в ночь на 17 ноября минимальная температура воздуха составит -5 градусов и не поднимется выше 0 градусов, днем ожидается от +3 до -2 градусов. Так, произойдет переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений и наступит метеорологическая зима. В выходные 18-19 ноября будет солнечно, по ночам от -1 до -6 градусов — зима «вступит в свои права».

Синоптик посоветовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал в начале ноября, что погода в Москве 10–12 ноября станет ноябрьской. К середине следующей недели, по словам синоптика, начнется похолодание и температура опустится до 0 градусов.