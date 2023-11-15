Таиланд отказался от совместных с Китаем полицейских патрулей

Таиланд не будет патрулировать популярные туристические места вместе с китайскими полицейскими, сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин, передает издание Bangkok Post.

Он объяснил, что Таиланд хочет сотрудничать с китайской полицией только в обмене информацией о преступных сетях, которые могут действовать в стране, чтобы повысить доверие китайских туристов. Сотрудничество не будет подразумевать размещение китайских полицейских в Таиланде, уточнил Тависин.

«Есть много альтернативных способов укрепить доверие туристов в Таиланде. Но у нас не будет совместных [с Китаем] патрулей», — подчеркнула министр туризма страны Судаван Вангсуфакикосол.

Bangkok Post и Channel NewsAsia отмечают, что тайские власти решили отказаться от китайских патрулей из-за негативной реакции общества, так как такой план под ставит угрозу национальный суверенитет.

О том, что китайские полицейские могут начать работать на популярных курортах Таиланда, ранее сообщил глава Управления туризма королевства Тапани Киатфаибул. Он объяснил, что эта мера станет «значительным стимулом для доверия китайских туристов».

Bloomberg писал, в социальных сетях тайцы выразили опасения, что Китай расширит возможности для преследования китайских диссидентов за рубежом. В правительстве Таиланда не согласились с этой точкой зрения и пояснили, что план направлен на борьбу с китайскими мафиозными группами, которые «боятся собственной полиции».