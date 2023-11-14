Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard

Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку танков Leopard и бронемашин

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Немецкий концерн Rheinmetall заключил с властями Украины контракт на поставку танков и бронированных машин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Контракт подразумевает поставку 25 боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных. Заказ профинансировало правительство Германии. Помимо поставки техники контракт включает в себя передачу запасных частей, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставка должна состояться в 2024 году. Стоимость заказа в Rheinmetall не раскрыли, но заявили, что сумма находится «в двухзначном диапазоне миллионов евро». Танки Leopard 1 уже начали ремонтировать и готовить к использованию.

В Rheinmetall добавили, что готовы поставить Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, как только получат соответствующий заказ. Кроме того, в конце 2023-го — начале 2024 года Украина примет пять военных внедорожников Caracal. По поручению правительств Нидерландов и Дании в следующем году концерн передаст Украине 14 танков Leopard 2A4.

Германия поставляет Украине оружие с начала российской военной операции. Решение о передаче Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля 2022 года. К июлю 2023 года общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.

В числе военной техники и вооружений, которые Берлин уже поставил Киеву, — зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T, используемые как средства ПВО, танки Leopard, самоходные установки Gepard, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы РЛС, стрелковое оружие и боеприпасы.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.