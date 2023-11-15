Треть российских бизнесов сохранили рекламу в заблокированных соцсетях

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Более трети российских предпринимателей (34%) продолжают продвигать свои продукты через заблокированные в стране социальные сети. К такому выводу пришли в результате исследования аналитики продукта «Рекламный программатик» компании Platforma (есть у РБК).

Наибольшая доля в этом сегменте приходится на Facebook — 45%, около 40% размещают рекламу в Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Около 37% используют для продвижения TikTok (платформа сама отключила часть функции для россиян), а 27% пользуются рекламными услугами Google Ads.

При этом основными рекламодателями на всех рекламных площадках стали:

розничная торговля — 34%;

автомобильная индустрия — 24%;

общепит — 16%.

В опросе участвовали 1288 респондентов старше 24 лет. Он проводился методом онлайн-анкетирования с 10 по 16 октября 2023 года в городах с населением больше 100 тыс. человек во всех регионах России.

Из российских рекламных площадок самой эффективной участники исследования назвали «ВКонтакте» (48%). На втором месте — «Яндекс.Директ» (38%), а на третьем — маркетплейс Avito (28%). Также респонденты называли myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%).

За первые девять месяцев 2023 года расходы брендов на digital-рекламу в России выросли на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигли 134,1 млрд руб., подсчитала компания Digital Budget.



У топ-30 крупнейших рекламодателей совокупный бюджет на интернет-продвижение за январь—сентябрь 2023 года вырос еще больше — на 37%. По итогам первых трех кварталов он достиг 53 млрд руб. Почти треть этих средств — 32%, или почти 17 млрд руб., — пришлась на так называемый платный поиск, то есть платное продвижение сайта рекламодателя в поисковой выдаче. При этом на OLV — рекламные ролики, которые появляются до или во время основного видео, — пришлось только 11%, или 5,7 млрд руб.