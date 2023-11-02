Расходы на рекламу в интернете выросли почти на треть

Расходы компаний на рекламу в интернете выросли за 9 месяцев почти на 29%

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Траты брендов на digital-рекламу в России за первые девять месяцев 2023 года выросли на 29% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 134,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Digital Budget, которая специализируется на анализе и мониторинге инвестиций в интернет-маркетинг.

Как считали В рамках исследования специалисты компании Digital Budget проанализировали около 2,5 тыс. рекламодателей и 4,5 тыс. сайтов за периоды с января по сентябрь 2022 и 2023 годов соответственно.

У топ-30 крупнейших рекламодателей совокупный бюджет на интернет-продвижение за январь—сентябрь 2023 года вырос еще больше — на 37%, отмечают в Digital Budget. По итогам первых трех кварталов он достиг 53 млрд руб. Почти треть этих средств — 32%, или почти 17 млрд руб. — пришлась на так называемый платный поиск, то есть платное продвижение сайта рекламодателя в поисковой выдаче. При этом на OLV — рекламные ролики, которые появляются до или во время основного видео, — пришлось только 11%, или 5,7 млрд руб.

Десятка лидеров по инвестициям в интернет-рекламу год к году не изменилась. Сейчас в нее входят «Сбер», Ozon, Wildberries, «Тинькофф», строительная группа «Самолет», X5 Group, «Спортмастер», онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.Ру», «Яндекс» и МТС. Инвестиции каждой компании в отдельности Digital Budget не раскрывает. В топ-20 также входят букмекеры «Лига ставок», «Фонбет» и «Олимп» (12-е, 14-е и 28-е места соответственно) и крупные ретейлеры бытовой техники и электроники «М.Видео — Эльдорадо» и DNS (11-е и 22-е места соответственно).

С оценкой рынка интернет-рекламы от Digital Budget согласны и крупные рекламные агентства. Например, руководитель направления digital-медиа исследований OMD OM Group Александр Касаткин называет показатель роста 29% «соразмерным». «Согласно нашему прогнозу, по итогам 2023 года расходы рекламодателей в интернете увеличатся на 26%», — уточнил он.

С аналитикой Digital Budget согласились и в группе «Родная речь» (бывший Publicis). Собственная оценка компании по динамике интернет-рекламы — около 30% год к году. Однако в «Родной речи» отмечают, что рост бюджетов топ-рекламодателей существенно от общей динамики не отличается.

Впрочем, оценка Digital Budget отличается от других аналитиков рынка. Например, Ассоциация коммуникационных агентств России утверждала, что рынок всей российской рекламы, исключая телесегмент, по итогам всего 2022 года составлял 392 млрд руб. Из них на интернет пришлось 325 млрд руб. Ассоциация развития интернет-рекламы (в прошлом IAB Russia), в свою очередь, подсчитывала, что digital-сегмент в России в прошлом году достиг 520 млрд руб.