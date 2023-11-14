Власти Крыма отказались от новогодних массовых мероприятий

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В Крыму по соображениям безопасности не будет массовых мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение», — написал глава региона.

Аксенов добавил, что праздники «в ограниченном формате» пройдут для детей, а в городах и селах будут установлены елки и украшены улицы.

Глава Крыма напомнил, что в ряде районов Крыма и на важных объектах региона действует «желтый» уровень террористической опасности.

Высокий, «желтый» уровень террористической опасности бессрочно ввели в некоторых муниципалитетах Крыма с 5 февраля 2023 года. До этого он вводился на определенный срок и позже продлевался.



Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене. Аксенов тогда объяснил его введение необходимостью обеспечить безопасность республики и ее граждан.



С октября 2022 года в Крыму и Севастополе действует средний уровень реагирования. Он позволяет главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. В некоторых районах полуострова тогда ввели высокий, «желтый» уровень террористической опасности.

