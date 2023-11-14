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В Казахстане предложили ввести новый вид воинской службы

В Казахстане предложили ввести с 2025 года новый вид воинской службы
Фото: Suliman El-Fara / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Suliman El-Fara / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании 15 ноября обсудит законопроект, предполагающий введение в стране нового вида воинской службы — службы в резерве. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Депутат Ермурат Бапи рассказал, что в случае введения службы в резерве появится дополнительный способ комплектования армии из числа граждан, которые добровольно изъявят желание служить. Резервистов будут набирать в готовые воинские формирования, по тревоге граждане смогут прибыть в воинскую часть и незамедлительно приступить к решению боевых задач.

Бапи отметил, что при введении службы в резерве отпадет необходимость в проведении долгого мобилизационного процесса. «Мобилизация в случае военной угрозы — это призыв в армию через военкоматы, формирование новых частей, обучение новобранцев, очень долгий процесс. А при наличии резервистов армия получает быструю возможность дополнительно укомплектовать соответствующую бригаду, полк, батальоны», — пояснил депутат. Кроме того, это позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям.

Согласно законопроекту, попасть в резерв смогут только совершеннолетние граждане Казахстана, которые пройдут медицинскую комиссию и «специальную проверку». Предполагается, что это будут люди, которые уже прошли срочную службу или краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучались на военных кафедрах при вузах. Женщины смогут попасть на службу в резерве в качестве связистов, медперсонала, специалистов финансов и тыловых работников.

Резервисты будут проходить подготовку в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Служить они будут только на территории своей области. С каждым резервистом Минобороны заключит контракт на три года.

Введение службы в резерве запланировано с 2025 года. По словам Бапи, на начальном этапе планируется набрать около 2 тыс. резервистов.

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Теги
Казахстан военная служба мобилизация военкомат
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