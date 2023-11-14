Путин сменил посла России в Камеруне
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа послом в Камеруне. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун», — говорится в документе.
Ранее президент освободил от этой должности Анатолия Башкина. Его также сняли с поста посла в Экваториальной Гвинее.
Башкин выполнял обязанности главы посольства в Камеруне с 2017 года, в Экваториальной Гвинее — с 2018 года.
Георгий Тодуа с 2008 по 2013 год был советником-посланником посольства России в Колумбии. В 2014–2019 годах Тодуа был послом России в Бурунди.
Ранее, 10 ноября, Путин сменил посла России в Пакистане. Президент освободил от обязанностей главы диппредставительства Данилу Ганича и назначил на его место замдиректора Второго департамента Азии МИДа Альберта Хорева.
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