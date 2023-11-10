Путин сменил посла России в Пакистане

Данила Ганич проработал в должности посла России в Пакистане более четырех лет. Указом президента на его место назначен замдиректора 2-го департамента Азии МИД России Альберт Хорев

Здание Посольства России в Пакистане (Фото: russianembassypakistan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от исполнения обязанностей посла России в Пакистане и назначил на его место замдиректора 2-го департамента Азии МИДа Альберта Хорева. Cоответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Путин назначил Ганича послом в Пакистане в апреле 2019 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, владеет бенгальским и английским языками. До назначения послом в Пакистане также был замдиректора 2-го департамента Азии МИД России.

Хорев родился в июле 1979 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. До назначения на должность замдиректора азиатского департамента работал начальником отдела Афганистана МИД России.

СССР и Пакистан установили дипотношения в мае 1948 года. При поддержке Советского Союза в Пакистане были сооружены энергоблок ТЭС в Гудду и самая крупная в стране радиостанция близ Исламабада. Также СССР поставлял в страну множество товаров гражданского назначения, включая телевизоры и трактора. После развала СССР Москва поддержала заявку Исламабада в ШОС и наладила торговые отношения по целому ряду направлений, включая поставки оружия и металлов.

С июля прошлого по май текущего года торговый оборот двух стран вырос на 34%, до $760,5 млн, по сравнению с $567,5 млн за аналогичный период предыдущего года, говорил пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. Вице-премьер Александр Новак в июне выражал надежду на расширение торговых связей между государствами. «Мы настроены на активное расширение торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном, потенциал которого еще полностью не реализован. В текущем году фиксируем позитивные тенденции в двусторонней торговле», — говорил он.