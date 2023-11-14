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Володин заявил, что запрет работы «наливаек» ночью рассмотрят приоритетно

Володин: необходимо запретить продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых многоквартирных домах по ночам рассмотрят в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Законопроект о праве регионов запрещать «наливайки» внесли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации 13 ноября. Авторы проекта рассказали, что во многих субъектах России организации под видом общепитов фактически круглосуточно продают алкоголь. В пояснительной записке депутаты отметили, что на продажу слабоалкогольной продукции не нужно получать отдельную лицензию. У таких мест собирается много людей, которые выпивают, это в свою очередь приводит к нарушению общественного порядка, считают депутаты.

Володин уточнил, что законопроектом предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что инициатива направлена на предотвращение случаев производства и торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» в ночное время.

Володин отметил, что на этой неделе проект отправят «для получения отзывов и предложений» в субъекты России. Он заключил, что из-за деятельности «наливаек» люди «зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах».

«Наливайка» — разговорное название для рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, они не имеют зала обслуживания или он очень маленький.

В 2020 в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Спиртные напитки запретили продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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