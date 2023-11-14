 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотни кофейнях

Bloomberg: профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотни кофейнях

Члены профсоюза бариста Starbucks — Starbucks Workers United — планируют провести 16 ноября крупную забастовку, сообщает Bloomberg. Тысячи сотрудников на сотне предприятий должны объявить однодневные перерывы в работе.

Забастовка приурочена к Дню красных чашек компании — популярному рекламному событию, когда Starbucks раздает многоразовые стаканчики на праздничную тематику. В профсоюзе заявили, что Starbucks отказалась вести переговоры по укомплектованию персонала и планированию, что является особенно важными вопросами во время таких рекламных акций.

«Мы знаем, что Workers United объявила день забастовки в небольшой части наших магазинов в США на этой неделе», — заявили в Starbucks. В компании выразили надежду, что «приоритеты профсоюза изменятся и будут включать общий успех наших партнеров и работу по заключению профсоюзных контрактов для тех, кого они представляют».

По состоянию на июнь 2023 года около 8000 работников в более чем 360 магазинов Starbucks в 40 штатах США проголосовали за вступление в профсоюз, в основном именно в Workers United. Но темпы распространения профсоюза резко замедлились, и ни один из этих магазинов даже близко не приблизился к заключению коллективного договора с компанией, отмечает Bloomberg.

Региональные директора Национального совета по трудовым отношениям США подали более 100 жалоб на компанию, утверждая, что она применяет незаконную антипрофсоюзную тактику, включая закрытие кофеен, увольнение активистов и отказ вести честные переговоры с профсоюзами.

В 2022 году члены профсоюза Starbucks уже проводили забастовку в День красной чашки. В ней приняли участие более тысячи сотрудников Starbucks в сотне кофеен в США.

Читайте на РБК Pro
Как привлечь должника к субсидиарной ответственности вне банкротного дела
«Управляемый хаос»: как индийцы изматывают оппонентов на переговорах
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Starbucks профсоюз забастовка
Материалы по теме
Голливудские актеры прекратили забастовку после сделки на $1 млрд
Общество
Сценаристы Голливуда объявили о завершении почти 150-дневной забастовки
Общество
Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Большинство россиян поддержали сокращение работы по пятницам на 1 час Общество, 06:00
Профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотни кофейнях Общество, 05:38
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Axios сообщил о критике Байдена в Госдепе из-за войны Израиля и ХАМАС Политика, 05:19
МИД обвинил США в хищении и контрабанде нефти и зерна из Сирии Политика, 04:56
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
WP узнала о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам Политика, 04:34
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
СБУ отстранила сотрудника после драки с военным из-за Михаила Круга Политика, 04:13
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
Умерла старшая сестра экс-президента США Мэриэнн Трамп Барри Политика, 04:02
Байден в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом Политика, 03:34
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Bloomberg узнал о росте экспорта газа из Израиля в Египет на 60% в ноябре Экономика, 03:01
В испанский парламент внесли проект об амнистии каталонских сепаратистов Политика, 02:58