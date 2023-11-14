Профсоюз Starbucks запланировал крупную забастовку в сотни кофейнях

Члены профсоюза бариста Starbucks — Starbucks Workers United — планируют провести 16 ноября крупную забастовку, сообщает Bloomberg. Тысячи сотрудников на сотне предприятий должны объявить однодневные перерывы в работе.

Забастовка приурочена к Дню красных чашек компании — популярному рекламному событию, когда Starbucks раздает многоразовые стаканчики на праздничную тематику. В профсоюзе заявили, что Starbucks отказалась вести переговоры по укомплектованию персонала и планированию, что является особенно важными вопросами во время таких рекламных акций.

«Мы знаем, что Workers United объявила день забастовки в небольшой части наших магазинов в США на этой неделе», — заявили в Starbucks. В компании выразили надежду, что «приоритеты профсоюза изменятся и будут включать общий успех наших партнеров и работу по заключению профсоюзных контрактов для тех, кого они представляют».

По состоянию на июнь 2023 года около 8000 работников в более чем 360 магазинов Starbucks в 40 штатах США проголосовали за вступление в профсоюз, в основном именно в Workers United. Но темпы распространения профсоюза резко замедлились, и ни один из этих магазинов даже близко не приблизился к заключению коллективного договора с компанией, отмечает Bloomberg.

Региональные директора Национального совета по трудовым отношениям США подали более 100 жалоб на компанию, утверждая, что она применяет незаконную антипрофсоюзную тактику, включая закрытие кофеен, увольнение активистов и отказ вести честные переговоры с профсоюзами.

В 2022 году члены профсоюза Starbucks уже проводили забастовку в День красной чашки. В ней приняли участие более тысячи сотрудников Starbucks в сотне кофеен в США.