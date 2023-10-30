Дептранс Москвы: автомобиль загорелся в результате ДТП на МСД

В Москве в результате ДТП на МСД загорелся автомобиль

В результате столкновения двух автомобилей на МСД один из них загорелся. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Авария произошла по адресу д. 6 по Яузской аллее. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в сообщении.

27 октября на юге Москвы на Третьем транспортном кольце столкнулись сразу 16 автомобилей. ДТП произошло в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения. Причиной аварии стал снегопад. Пострадали три человека, двух из них госпитализировали.