Медведев рассказал о попытках изменить тренд госфинансирования науки

Дмитрий Медведев (слева) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Российская экономика финансируется в основном за счет государства, успехов в изменении этого тренда пока немного, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

«В России наука в основном финансируется за счет средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Медведева, об этой проблеме в стране говорят не первое десятилетие.

Он отметил, что антироссийские санкции усилили заинтересованность бизнеса во взаимодействии с наукой.

По данным Медведева, сегодня реальный сектор экономики использует почти 170 тыс. технологий отечественной разработки, и дело не «в сотнях тысяч», а в том, что эти решения могут быть революционными. «Движение в этом направлении видно, но оно еще недостаточно быстрое», — заключил он.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев неоднократно заявлял о том, что российская наука испытывает сложности с финансированием. В марте 2022 года он отметил, что Россия несет большие потери из-за оттока ученых из страны. По его словам, единственное, что можно сделать в этом случае, — «создать условия для развития науки лучше, чем за рубежом», в первую очередь за счет льгот и увеличения финансирования.