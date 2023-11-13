 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

СВР заявила, что США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе

СВР: США за закрытыми дверями просят власти Израиля ускорить операцию в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

США за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах американского президента Джо Байдена, сообщает Служба внешней разведки России.

Представители Госдепартамента США и Пентагона заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира на Ближнем Востоке, однако «за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры», сообщили в службе.

«Власти побуждают Израиль ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — добавили в СВР (цитата по ТАСС). Там отметили, что в этом США поддерживают Великобритания и Германия.

Ранее CNN узнал, что большое число чиновников в американской администрации выступают за прекращение «беспощадных атак» на сектор Газа. Кроме того, чиновников беспокоит, что Израиль не прислушивается к призывам США избегать гибели гражданского населения, объявлять гуманитарные паузы, добавили источники.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху одним из главных условий прекращения огня в анклаве называл освобождения заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС. Он также сообщил, что переговоры о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах продолжаются, но это не означает перемирие с «террористами».

Накануне, 12 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в Газе. По его словам, длительные паузы помогут ХАМАС собрать новые силы и оружие, однако короткие нужны для доставки гуманитарной помощи в анклав.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Теги
Израиль США Германия Великобритания прекращение огня
Материалы по теме
Нетаньяху назвал освобождение заложников условием прекращения огня в Газе
Политика
Нетаньяху пообещал «противостоять миру» при необходимости
Политика
Нетаньяху отверг возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 16:30
Еврокомиссия разработала 12-й пакет санкций против России Политика, 19:24
Альфа-банк допустил рост ключевой ставки до 17% в декабре Инвестиции, 19:21
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Венгрия назвала условие разблокировки передачи средств ЕС для Украины Политика, 19:12
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:11
Воздух, вода, земля: как устроен экомониторинг в Москве РБК и ДПиООС, 19:09
Совет директоров TCS Group возглавил экс-глава Mastercard в России Бизнес, 19:06
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
СВР заявила, что США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе Политика, 19:03
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 18:57
«Спартак» отпросил двух игроков из сборной России из-за перегрузок Спорт, 18:53
«Роснано» выплатила купон по облигациям Технологии и медиа, 18:50
Чикагская биржа опционов запустит маржинальные фьючерсы на BTC и ETH Крипто, 18:49
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 18:46
Премьер Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров Политика, 18:37