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США за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах американского президента Джо Байдена, сообщает Служба внешней разведки России.

Представители Госдепартамента США и Пентагона заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира на Ближнем Востоке, однако «за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры», сообщили в службе.

«Власти побуждают Израиль ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — добавили в СВР (цитата по ТАСС). Там отметили, что в этом США поддерживают Великобритания и Германия.

Ранее CNN узнал, что большое число чиновников в американской администрации выступают за прекращение «беспощадных атак» на сектор Газа. Кроме того, чиновников беспокоит, что Израиль не прислушивается к призывам США избегать гибели гражданского населения, объявлять гуманитарные паузы, добавили источники.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху одним из главных условий прекращения огня в анклаве называл освобождения заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС. Он также сообщил, что переговоры о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах продолжаются, но это не означает перемирие с «террористами».

Накануне, 12 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в Газе. По его словам, длительные паузы помогут ХАМАС собрать новые силы и оружие, однако короткие нужны для доставки гуманитарной помощи в анклав.