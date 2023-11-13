Президенты России и Сенегала поговорили по телефону
Президенты России и Сенегала Владимир Путин и Маки Салл поговорили по телефону. Разговор был инициирован сенегальским лидером и направлен на «развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия — Африка», проходившего в Санкт-Петербурге 27–28 июля, сообщил Кремль.
Обсуждались актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Также президенты обменялись мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией.
Полтора года назад Владимир Путин принимал президента Маки Салла, в тот момент бывшего и главой Африканского союза, в своей сочинской резиденции.
По данным ФТС, товарооборот России и Сенегала по итогам 2021 года составил $1,224 млрд (против $70 млн в 2017 году), в том числе российский экспорт — $1,221 млрд и импорт — $3,558 млн. Основу российского экспорта составили минеральное топливо, нефть и продукты перегонки, злаки, удобрения, бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона, черные металлы и др. Импорт в основном был представлен овощами, фруктами, орехами, съедобными корнеплодами и клубнеплодами, а также медью и изделиями из нее.
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