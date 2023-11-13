В Канаде спасли туриста, шедшего по ложной тропе на картах Google
Поисково-спасательная группа North Shore Rescue спасла в Канаде туриста, который застрял в лесу, следуя по ложной тропе, которая была обозначена на картах Google. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на группу.
Маршрут, отображенный в картах Google, следовал через район с крутыми скалами к северу от горы Фромм, окруженной лесами, в канадской провинции Британская Колумбия. В реальности пешеходного маршрута там нет.
В начале ноября спасатели отправились на поиски туриста, который заблудился в этом районе, следуя по тропе в Google-картах. В его поисках задействовали вертолет. Туриста нашли и доставили в безопасное место.
North Shore Rescue отправила запрос в Google с просьбой удалить ложный маршрут. Спустя два дня после обнаружения туриста компания удовлетворила просьбу. Поисково-спасательная группа порекомендовала туристам, отправляющимся в походы, использовать бумажные карты и компас.
В сентябре North Shore Rescue спасла туриста, который застрял на горе Фромм. В группе допустили, что он также пытался следовать по несуществующей тропе в Google-картах.
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