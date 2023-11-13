 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Канаде спасли туриста, шедшего по ложной тропе на картах Google

В Канаде спасли туриста, шедшего по обозначенной на картах Google ложной тропе
Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поисково-спасательная группа North Shore Rescue спасла в Канаде туриста, который застрял в лесу, следуя по ложной тропе, которая была обозначена на картах Google. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на группу.

Маршрут, отображенный в картах Google, следовал через район с крутыми скалами к северу от горы Фромм, окруженной лесами, в канадской провинции Британская Колумбия. В реальности пешеходного маршрута там нет.

В начале ноября спасатели отправились на поиски туриста, который заблудился в этом районе, следуя по тропе в Google-картах. В его поисках задействовали вертолет. Туриста нашли и доставили в безопасное место.

North Shore Rescue отправила запрос в Google с просьбой удалить ложный маршрут. Спустя два дня после обнаружения туриста компания удовлетворила просьбу. Поисково-спасательная группа порекомендовала туристам, отправляющимся в походы, использовать бумажные карты и компас.

В сентябре North Shore Rescue спасла туриста, который застрял на горе Фромм. В группе допустили, что он также пытался следовать по несуществующей тропе в Google-картах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Канада турист Google карта дорожная карта
Материалы по теме
Google опровергла раскрытие военных объектов России на спутниковых картах
Политика
Границы ЛНР и ДНР на картах: какие риски могут быть у «Яндекса» и 2ГИС
Технологии и медиа
Apple исправила на украиноязычных картах «Республику Ичкерия» на Чечню
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:16
Сына Кадырова назначили на пост первого замминистра спорта Чечни Спорт, 13:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:04
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: стоит ли смотреть нашумевший сериал Life, 13:03
«Сегежа» сообщила о сокращении квартального убытка на 17% Инвестиции, 13:02
Как повысить продажи интернет-магазина: чек-лист Pro, 13:01
Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД Британии Политика, 13:00
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Шесть российских теннисистов вошли в топ-50 рейтинга ATP Спорт, 12:54
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:53
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:52
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 12:42
Кремль приветствовал помощь сторон при эвакуации россиян из Газы Политика, 12:34
Politico узнала об извинениях перед членами ЕС из-за слов Борреля о Газе Политика, 12:32
Кремль оценил создание Польшей батальона танков у границы с Белоруссией Политика, 12:30