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Меню с «Титаника» продали за £84 тыс. на аукционе в Британии

Меню для первого класса «Титаника» продали за £84 тыс. на аукционе в Британии

Экземпляр меню ужина для пассажиров первого класса «Титаника» продали за £84 тыс. (около 9,5 млн руб.) на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Меню датировано 11 апреля 1912 года. На ужин в тот день пассажирам лайнера подавали устрицы, говядину, ягненка и утку.

«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года.

На проданном меню есть следы повреждения водой, пишет Sky News. Экземпляр нашли в фотоальбоме 1960-х годов историка Лена Стивенсона. По информации телеканала, меню ему мог передать один из выживших пассажиров.

Меню имеет размеры 6,25 на 4,25 дюйма (примерно 16 на 11 см) и украшено тисненым красным флагом White Star Line — компании, построившей «Титаник».

Начальная цена для лота была установлена в размере £60 тыс. (примерно 6,8 млн руб.)

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