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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля допросит 20 боевиков ХАМАС, задержанных в Газе

ЦАХАЛ: в центре сектора Газа задержаны 20 боевиков ХАМАС, их доставят на допрос
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Israel Defense Forces / Reuters)

Силы армии обороы Израиля (ЦАХАЛ) арестовали около 20 боевиков палестинского движения ХАМАС «в сердце сектора Газа» и отправили в Израиль для допросов, сообщила Общая служба безопасности страны (Шин-Бет), передает The Times of Israel.

Информация, полученная в ходе допроса, поможет при дальнейших наземных операциях, пояснило Шин-Бет.

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по боевикам и объектам ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно называл уничтожение палестинского движения главной целью войны.

По данным на 6 ноября, с начала войны ЦАХАЛ задержала 2,1 тыс. палестинце в секторе Газа. Утром 12 ноября, израильские военные уничтожили более 150 туннелей и других подземных объектов группировки.

Теги
ЦАХАЛ сектор Газа арест
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