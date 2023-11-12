Пассажирский поезд из Москвы в Симферополь задержали из-за проверки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пассажирский поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки, сообщил «РИА Новости» перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту», — сообщили в компании. Поезд задержался на один час, это время попытаются нагнать, добавили в пресс-службе.

По данным Shot, поезд остановили на станции Мичуринск-Воронежский, пассажиров вывели на перрон из-за угрозы взрыва. Проверка заняла около 40 минут, добавили в публикации.

Позднее Shot и Mash сообщили, что причиной остановки стал пьяный пассажир, который угрожал проводникам взрывом. Полиция задержала дебошира, кинологи провели проверку и не нашли взрывное устройство в поезде.

Накануне, 11 ноября, несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Рыбное — Блокпост в Рязанской области. Губернатор региона Павел Малков уточнил, что с рельсов сошли 19 вагонов, никто не пострадал. Источники РБК в МВД сообщили, что причиной происшествия стал взрыв.