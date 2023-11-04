Вильфанд пообещал москвичам ноябрьскую погоду к следующим выходным

Температура воздуха в Москве вернется к ноябрьским значениям к следующим выходным, 10-12 ноября, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале недели, 7 и 8 ноября, температура воздуха днем достигнет плюс 11 градусов, а ночью опустится не ниже 4 градусов, рассказал синоптик. В четверг, 9 ноября, ожидается небольшое похолодание — от плюс 1 до плюс 6 градусов ночью, а днем от плюс 4 до плюс 9 градусов.

К концу недели на смену теплым воздушным потокам придут воздушные массы с запада и юго-запада. «10-12 ноября [ожидается] приближение к нормальной [для ноября] погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса», — рассказал Вильфанд. Синоптик добавил, что среднесуточная температура будет около 2 — 3 градусов.

В последний день октября в Москве прошла «майская» ночь — температура не опускалась ниже плюс 7,8 градуса по Цельсию, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Рекордная температура воздуха в ночь на 31 октября в Москве была зафиксирована в 1967 году — тогда она поднялась до плюс 10,7 градуса.