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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра до 17 м/с в Москве
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве до вечера 12 ноября ожидаются дождь и ветер с порывами до 17 м/c, в связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», — сказано в сообщении.

Ведомство рекомендовало водителям снизить скорость во время езды на машине и увеличить дистанцию до идущих впереди автомобилей. Также в МЧС посоветовали избегать резких обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины около деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить деревья, а также рекламные щиты и шаткие конструкции. Ведомство призвало взрослых не оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что погода в Москве 10–12 ноября станет характерной для этого месяца. К середине следующей недели, по словам синоптика, начнется похолодание и температура опустится до 0 градусов.

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