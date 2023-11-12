МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Москве
В Москве до вечера 12 ноября ожидаются дождь и ветер с порывами до 17 м/c, в связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», — сказано в сообщении.
Ведомство рекомендовало водителям снизить скорость во время езды на машине и увеличить дистанцию до идущих впереди автомобилей. Также в МЧС посоветовали избегать резких обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины около деревьев.
Пешеходам рекомендовали обходить деревья, а также рекламные щиты и шаткие конструкции. Ведомство призвало взрослых не оставлять детей без присмотра.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что погода в Москве 10–12 ноября станет характерной для этого месяца. К середине следующей недели, по словам синоптика, начнется похолодание и температура опустится до 0 градусов.
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