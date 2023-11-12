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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне и Харькове произошли взрывы

В Харькове и подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Херсоне прозвучали взрывы, сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Взрывы звучали в прибрежных районах города, уточнил он. Мрочко призвал жителей не покидать дома и не подходить к окнам.

Как пишет LB.ua со ссылкой на председателя областной администрации с украинской стороны Александра Прокудина, в городе начался пожар в библиотеке.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучали на подконтрольной Киеву части Херсонской области до 10:50 мск, затем тревогу отменили.

Взрыв также прогремел в Харькове, передает УНН. Как уточнил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, он не связан с боевыми действиями. Агентство прикрепило к материалу видеозапись, на которой видно, что на одной из городских улиц горит автомобиль.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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