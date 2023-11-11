В Киеве прозвучали два взрыва, объявлена воздушная тревога

В Киеве прозвучали два взрыва

Кличко сообщил о взрывах на левом берегу Киева и работе ПВО. Власти призвали не снимать работу военных

Станция метро в Киеве (Фото: Thomas Peter / Reuters)

В Киеве прозвучали два взрыва, cейчас в городе объявлена воздушная тревога, сообщило МВД Украины.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — подтвердил киевский мэр Виталий Кличко.

В свою очередь, «Громадьске», «Суспільне» и «Страна» сообщают, что взрывов было несколько, не уточняя их количество.

В Вооруженных силах Украины сообщили о «ракетной опасности» в Киеве. Глава офиса президента Андрей Ермак напомнил об ответственности за публикацию в интернете кадров работы ПВО.

Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях. Кроме того, при взрыве пострадал завод в Бериславском районе части Херсонской области, контролируемой украинскими властями. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной обладминистрации Александр Прокудин.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



