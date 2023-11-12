 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

РЖД пообещали помочь семьям погибших при столкновении поезда и грузовика

РЖД окажет помощь семьям сотрудников, погибших при наезде поезда на грузовик

РЖД окажет помощь семьям машиниста и его помощника, погибших при столкновении поезда с грузовиком в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Семьям членов локомотивной бригады, погибших в результате ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги, будет оказана вся необходимая материальная, юридическая и психологическая помощь со стороны компании», — сказано в сообщении.

Грузовик и пассажирский поезд столкнулись между станциями Янталь и Лена на ВСЖД 12 ноября. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом с сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались, сообщала пресс-служба ВСЖД.

Компания создала комиссию для расследования обстоятельств происшествия и предупредила о задержках пассажирских поездов. На место аварии отправили восстановительный поезд.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
РЖД материальная помощь психологическая помощь погибшие Иркутская область
Материалы по теме
В Приангарье три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком
Общество
В Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда
Общество
Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 11:06
РЖД пообещали помочь семьям погибших при столкновении поезда и грузовика Общество, 11:06
Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины Политика, 10:55
Девять человек пострадали при пожаре в деревянном доме в Томске Общество, 10:37
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 10:33
Крах самого дорогого стартапа в США: что погубило WeWork Pro, 10:28
Bloomberg сообщил об «отчаянных шагах» для повышения цен на алмазы Бизнес, 10:26
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
В Донецке в результате обстрела погибла женщина Политика, 10:08
«Соллерс» начнет сам производить подушки безопасности и рули Бизнес, 10:01
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 10:00
Израиль назвал объем поставленной в Газу гуманитарной помощи Политика, 09:54
Астронавты NASA потеряли в открытом космосе сумку с инструментами Технологии и медиа, 09:45
Как не «уронить» самооценку своих сотрудников: три совета — MIT Sloan Pro, 09:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:32