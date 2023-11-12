РЖД пообещали помочь семьям погибших при столкновении поезда и грузовика

РЖД окажет помощь семьям машиниста и его помощника, погибших при столкновении поезда с грузовиком в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Семьям членов локомотивной бригады, погибших в результате ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги, будет оказана вся необходимая материальная, юридическая и психологическая помощь со стороны компании», — сказано в сообщении.

Грузовик и пассажирский поезд столкнулись между станциями Янталь и Лена на ВСЖД 12 ноября. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом с сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались, сообщала пресс-служба ВСЖД.

Компания создала комиссию для расследования обстоятельств происшествия и предупредила о задержках пассажирских поездов. На место аварии отправили восстановительный поезд.