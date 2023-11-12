В Стамбуле молнии ударили в мост и здание ресторана
Молния ударила в мост Султана Селима Явуза через пролив Босфор к северу от Стамбула, сообщает Haberler.
Удар молнии зафиксировали камеры видеонаблюдения на мосту. Власти усилили меры безопасности на мосту и начали расследование для оценки возможного ущерба, передает Yeni Çağrı.
На мосту также перевернулся прицеп грузовика, причиной стал сильный ветер. Прицеп перекрыл две полосы дороги, из-за этого в направлении Анкары образовалась пробка.
Вечером 11 ноября на Стамбул обрушились сильный дождь и штормовой ветер. Во многих районах города сорвало крыши, затопило улицы, на дороги попадали деревья.
В районе Кючюкчекмедже крыша шестиэтажного дома слетела и ударилась о здание напротив. В результате пострадал местный житель, который шел в магазин — куски крыши ударили его по голове. Мужчину госпитализировали.
В районе Тузла молния ударила в здание ресторана, передает Milliyet. По данным газеты, удар пришелся по тестомесильной машине. В этот момент в ресторане находились два повара, которые готовили тесто для лаваша. Они не пострадали.
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