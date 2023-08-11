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В Калуге из-за удара молнии загорелась электроподстанция

Губернатор Шапша: в Калуге загорелась электроподстанция из-за удара молнии

В Калужской области загорелась электрическая подстанция, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Подключенные к ней населенные пункты остались без электричества.

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва <...> Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества», — написал губернатор.

Предварительная причина возгорания — попадание молнии.

Пожарные и аварийные службы работают на месте — ликвидируют пожар и восстанавливают энергоснабжение. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за пожара обесточены населенные пункты Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района, сообщил мэр Калуги Дмитрий Денисов. Их переключают на резервную схему электроснабжения.

Сегодня утром в Калуге прошел ливень с грозой, порывы ветра достигали 12 м/с. По данным Гидрометцентра, во второй половине дня в городе прогнозируются кратковременные дожди.

Теги
Владислав Шапша энергоснабжение возгорание Калужская область
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