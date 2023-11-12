Лев сбежал из цирка в Италии

Лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом. Об этом сообщил мэр Алессандро Грандо, передает Corriere della sera.

«Лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео. <...> Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», — заявил Грандо.

По данным Corriere della sera, льва ищут на улицах города примерно пять часов. В поисках, помимо полиции и работники цирка, участвуют карабинеры, автоинспекторы и три ветеринара с ружьями, заряженными патронами с транквилизатором. Для поимки животного также задействовали вертолет.

Спустя несколько часов поисков льва нашли и усыпили, передает ANSA. «Я надеюсь, что этот случай сможет пробудить совесть некоторых людей и что мы сможем наконец положить конец эксплуатации животных в цирках», — написал мэр Ладисполи. А Итальянская ассоциация защиты животных и окружающей среды попросила, чтобы «этого льва не убивали и не возвращали в цирковую клетку».

В китайском городе Чжэнчжоу 8 ноября по улицам несколько часов бегал страус, который сбежал с фермы местного жителя по фамилии Ван. На задержание птицы отправили шесть отрядов транспортной полиции. Полицейские смогли загнать страуса под мост, в итоге птица сдалась.

Как пишет The Paper, это уже второй страус, сбежавший с фермы Вана. До этого из загона выбежала самка страуса. После поимки ее пришлось отправить на лечение в ветклинику.