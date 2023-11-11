Хорватский министр обороны тяжело пострадал в ДТП на встречке

Марио Баножич (Фото: Geofroy Van Der Hasselt / EPA / ТАСС)

Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в ДТП, пишет издание Dnevnik. Авария произошла на одной из дорог в районе города Винковцы на востоке страны. Министр получил травмы, водитель фургона, с которым столкнулся джип Баножича, погиб на месте.

Хорватского министра госпитализировали, он находится в отделении интенсивной терапии. Представитель правительства Хорватии Марко Милич сообщил, что Баножич получил серьезные ранения, но его жизнь, по оценкам врачей, вне опасности.

По данным издания Dnevnik, у министра ушиб головы, травма грудной клетки и перелом ноги. По предварительным данным, следов алкоголя в его крови не обнаружили.

Портал Danica со ссылкой на очевидцев пишет, что утром 11 ноября на трассе D55 Баножич обогнал грузовик и врезался в фургон, который двигался по встрече полосе. Погибший водитель был отцом двух несовершеннолетних детей, отмечается в материале.

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