Новый транспортник на базе Ил-76 прошел испытания на грунтовой полосе

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Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, предназначенный для перевозки и парашютного десантирования военных, техники и грузов, в рамках новых испытаний успешно провел взлет и посадку на грунтовой полосе, сообщила пресс-служба «Ростеха» в телеграм-канале.

«Ил-76МД-90А в рамках испытаний успешно выполнил посадку, а затем взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД. Обновленную версию самолета построила компания «Авиастар-СП» (входит в состав Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха»).

По данным «Ростеха», в самолете обновлено более 70% систем и агрегатов. На него установили более мощные двигатели ПС-90А-76, модернизировали шасси, усилили и облегчили крыло. «Кроме того, самолет получил «стеклянную» кабину — вся необходимая экипажу информация выводится на многофункциональные экраны. Для противодействия средствам поражения внедрен новейший комплекс обороны», — рассказали в госкорпорации.

Там также объяснили, что эти улучшения позволяют использовать транспортник на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в различных климатических условиях.