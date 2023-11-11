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Застрявшие на неделю на китайской таможне туристы вернулись в Россию

Застрявшие на китайской таможне при ледоходе туристы выехали в Россию

Российские туристы, застрявшие около недели назад на китайской таможне в городе Хэйхэ, возвращаются домой, сообщает пресс-служба генконсульства России в Харбине в телеграм-канале.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ», — говорится в сообщении.

Сначала туристов довезли автобусы китайской стороны на автомобильный пункт пропуска Хэйхэ. Там они должны были пройти таможенный контроль, чтобы затем пересесть в автобусы российской стороны. После этого по мосту через Амур они отправились в Россию на автомобильный пункт пропуска Кани-Курган (пограничный контроль) и далее — в смешанный пункт пропуска Благовещенск (таможенный контроль).

3 ноября на направлении Благовещенск — Хэйхэ были приостановлены перевозки людей на кораблях из-за формирования льда на реке Амур. Пассажирское сообщение обещали возобновить на следующий день.

Чтобы доставить людей в Россию, власти Приамурья запустили два судна на воздушной подушке. Однако перевезти всех пассажиров, ожидающих в пункте пропуска в Хэйхэ, не получилось: одно судно сломалось, а на втором за один рейс могли вывезти всего около десятка пассажиров.

В итоге более 100 российских туристов застряли на китайской таможне на неделю. Они написали обращение на имя врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского, в котором пожаловались на неорганизованную работу таможни.

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Туристы попросили перевезти их в Россию по трансграничному автомобильному мосту через Амур, но власти Приамурья ответили, что сделать это невозможно, так как у мостового перехода пока нет необходимой инфраструктуры для пассажирских перевозок. «Автомобильный пункт пропуска Кани-Курган задействовать для перевозки пассажиров мы не можем, поскольку пункт пропуска здесь работает только по временной схеме в части грузовой составляющей», — объясняла замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.

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Китай таможня туристы Благовещенск
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