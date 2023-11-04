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Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне у Благовещенска

Возвращения в Благовещенск ожидают более ста российских туристов, застрявших на китайской таможне в Хэйхэ из-за гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Об этом сообщило Министерство экономического развития Амурской области.

Накануне на направлении Благовещенск-Хэйхэ приостановили перевозку людей на кораблях из-за формирования льда на Амуре. Пассажирское сообщение возобновили 4 ноября, рейсы выполняет одно судно на воздушной подушке. Еще одно судно ремонтируют, его планируют вывести на линию 5 ноября.

«По данным на середину дня 4 ноября на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан», — рассказали в региональном министерстве. В ведомстве попросили россиян сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Амурское Минэкономразвития также призвало граждан в выходные и праздничные дни не отправляться в Хэйхэ без острой необходимости.

Жительница Благовещенска Кристина Сакович рассказала агентству «Порт Амур», что сегодня не смогла уехать в Китай, поскольку билеты на катера на воздушной подушке не продают. «Так как вчера пассажирское сообщение отсутствовало — не ходили ни теплоходы, ни пумы — соответственно на таможне скопилось очень много людей, кто не уехал вчера. <...> Новых билетов продавать не будут, будут вывозить тех, кто не уехал вчера», — сказала она.

Администрация китайского района Айхуэй сообщила, что со стороны Хэйхэ пассажиров будут перевозить четыре судна на воздушной подушке.

Теги
Амурская область таможня Китай Благовещенск Амур
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