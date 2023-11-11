Небензя заявил, что Россия в шоке от ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам

Россия шокирована ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — говорится в его речи, опубликованной на сайте постпредства.

Небензя назвал соблюдение международного гуманитарного права «императивом». «У любой войны есть правила», — подчеркнул он.

Постпред заявил, что за последние сутки обстрелам подверглись больницы «Аль-Кудс» и «Аль-Шифа», а также мечети «Халеда бин аль-Валида» и «Аль-Ихлас». Все эти объекты расположены в южной части сектора Газа, что, по мнению Небензи, «подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что ответственность за любой вред мирному населению в секторе Газа лежит на ХАМАС, а не на Израиле.

По его словам, Израиль «делает все, чтобы не причинить вред гражданскому населению, и призывает его покинуть зону боевых действий», в то время как ХАМАС делает все, чтобы «не дать ему покинуть небезопасные районы, и использует его в качестве живого щита».

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 11 тыс. человек, еще более 27 тыс. пострадали.