В Одесской области снова прогремели взрывы

В Одесской области снова прозвучали взрывы

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Одесской области снова слышны взрывы, передает «Страна.ua».

Около 22:17 мск в регионе объявили новую воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.

10 ноября в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Кипер сообщил, что вечером произошло «два попадания» в Одесском районе. Есть трое пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.