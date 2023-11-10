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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области снова прозвучали взрывы

В Одесской области снова прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Одесской области снова слышны взрывы, передает «Страна.ua».

Около 22:17 мск в регионе объявили новую воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.

10 ноября в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Кипер сообщил, что вечером произошло «два попадания» в Одесском районе. Есть трое пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Одесская область взрывы Украина
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