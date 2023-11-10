В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе прозвучали несколько взрывов после объявления воздушной тревоги

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Взрывы прозвучали в Одессе после объявления воздушной тревоги, сообщают местная газета «Думская» и телеканал «Суспiльне».

Одесская областная военная администрация призвала жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов спрятаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. В 20:58, как уточнило «Суспiльне», воздушную тревогу отключили.

В ночь на 10 ноября в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы, а тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Днем 10 ноября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

На Украине регулярно объявляют воздушную тревогу с октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент Владимир Путин заявил, что это ответ на взрыв на Крымском мосту, который произошел в середине октября.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.