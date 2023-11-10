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В Санкт-Петербурге выбрали эскиз памятника Федору Шаляпину

В Санкт-Петербурге на конкурсе выбрали эскиз памятника Федору Шаляпину

Первое место, скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин
(Фото: Музей истории Санкт-Петербурга)
Второе место, Арсен Левонян и Елизавета Силаева
(Фото: Музей истории Санкт-Петербурга)
Третье место, Константи Гарапач
(Фото: Музей истории Санкт-Петербурга)
Архитектор Иван Кожин
(Фото: Музей истории Санкт-Петербурга)

В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге выбрали эскиз памятника музыканту Федору Шаляпину: по результатам архитектурного конкурса первое место заняла работа скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина. Об этом сообщает «Фонтанка».

«С точки зрения постановки памятника и благоустройства площади все предельно консервативно и лаконично. Оно не должно перетягивать внимание с самой фигуры, которая весьма экспрессивна», — рассказал Кожин изданию.

Второе место занял эскиз Арсена Левоняна и Елизаветы Силаевой, третье — проект Константина Гарапача. Выставка конкурсных эскизов состоялась в Петропавловской крепости, ее подготовили в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина.

Власти Санкт-Петербурга планируют установить памятник Шаляпину в Александровском парке, рядом с Музыкальным театром его имени. Зампредседателя комитета по культуре Федор Болтин добавил, что монумент появится в 2026 году.

Всемирно известный русский бас Федор Шаляпин родился 1 февраля 1873 года в Казани. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра «Метрополитен-опера».

Шаляпин обладал множеством творческих наград: в 1910 году он получил звание Солиста Его Величества — почетный статус для оперных певцов в Российской империи, в 1914 году — орден Святого Станислава III степени, которым обычно награждали чиновников. В 1918 году он одним из первых стал народным артистом Республики.

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