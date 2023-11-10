Лауреат Нобелевской премии прекратила голодовку в иранской тюрьме
Находящаяся в тюрьме иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, получившая в 2023 году Нобелевскую премию мира, закончила голодовку спустя четыре дня после ее начала, сообщает CNN со ссылкой на представителей Мохаммади.
Правозащитница объявила голодовку в тегеранской тюрьме 6 ноября, после того как ей отказали в медицинской помощи. Кроме того, по информации AP, Мохаммади так протестовала против обязательного ношения хиджаба.
Женщина закончила голодовку после того, как ей разрешили посетить больницу не надевая хиджаб, пишет CNN. В заявлении представителей правозащитницы говорится, что Мохаммади пережила «самое охраняемое перемещение» за все годы своего заключения, передает телеканал. Сотрудники служб безопасности сопровождали женщину на протяжении всего визита в больницу.
Правозащитнице не разрешили поговорить с адвокатами и родственниками. Но она смогла передать, что сотрудники спецслужб угрожали членам ее семьи задержанием.
В октябре Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». В Нобелевском комитете отметили, что власти Ирана арестовывали правозащитницу 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.
На данным момент Мохаммади отбывает срок по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже в тюрьме. Женщину приговорили в 2021 году, после чего суд вынес ей еще несколько приговоров и тюремный срок достиг десяти лет и девяти месяцев.
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