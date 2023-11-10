Израиль сообщил о первом применении внеатмосферной системы ПРО

Израиль впервые применил систему противоракетной обороны «Стрела-3», которая может перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Минобороны страны.

Система «Стрела-3» перехватила над Красным морем ракету, которая, вероятно, была запущена из Йемена. Ракета направлялась в самый южный город Израиля Эйлат.

ПРО «Стрела-3» была впервые развернута в 2017 году и предназначена для уничтожения баллистических ракет, пока они еще находятся за пределами атмосферы.

До этого другие ракеты — баллистическая ракета из Йемена и ракета дальнего радиуса действия из сектора Газа — были сбиты с помощью более старой системы ПРО «Стрела-2», отмечает The Times of Israel.