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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил о первом применении внеатмосферной системы ПРО

Израильские военные впервые применили систему противоракетной обороны «Стрела-3»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль впервые применил систему противоракетной обороны «Стрела-3», которая может перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Минобороны страны.

Система «Стрела-3» перехватила над Красным морем ракету, которая, вероятно, была запущена из Йемена. Ракета направлялась в самый южный город Израиля Эйлат.

ПРО «Стрела-3» была впервые развернута в 2017 году и предназначена для уничтожения баллистических ракет, пока они еще находятся за пределами атмосферы.

До этого другие ракеты — баллистическая ракета из Йемена и ракета дальнего радиуса действия из сектора Газа — были сбиты с помощью более старой системы ПРО «Стрела-2», отмечает The Times of Israel.

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