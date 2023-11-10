После Парижа и Сеула борьбу с постельными клопами начали в Гонконге

Фото: Sina Schuldt / Dpa / Global Look Press

Метрополитен Гонконга провел дезинсекцию поезда на линии, следующей в международный аэропорт города, после получения информации о появлении там постельных клопов. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Пассажир поезда аэропорт-экспресса сообщил об обнаружении постельных клопов 9 ноября. Оператор метро — корпорация MTR — заявила, что специалисты не нашли насекомых, но все равно провели в составе дезинсекцию. В метрополитене заверили, что будут тщательно проверять салоны поездов и проводить дезинсекцию в поездах аэропорт-экспресса, составах Восточной железнодорожной линии и ветки, ведущей в Диснейленд.

С 8 ноября специалисты департамента пищевой и экологической гигиены (FEHD) начали раздавать в аэропорту Гонконга листовки с информацией о способах распространения клопов и методах борьбы с ними, передает Hong Kong Free Press. В FEHD также напомнили руководствам авиакомпаний и администрации аэропорта о необходимости дезинсекции.

В начале осени на распространение постельных клопов начали жаловаться жители Парижа. Местные власти объяснили это наплывом туристов и возвращением местных жителей из отпусков. Премьер-министр Франции Элизабет Борн поручила создать специальный фонд в размере €5 млн для борьбы с постельными клопами.

Позже число жалоб на постельных клопов резко выросло в столице Южной Кореи Сеуле, а также портовых городах Пусан и Инчхон. Власти страны выделили на борьбу с этими насекомыми 500 млн вон (примерно $383 тыс.).