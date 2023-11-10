В Подольске завели уголовное дело из-за обрушения моста
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета автомобильного моста в Подольском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.
Мост обрушился в деревне Кутьино Подольского округа. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК).
Установление обстоятельств и причин обрушения моста контролирует подмосковная прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства. Прокуратура также оценит действия лиц, ответственных за содержание объектов дорожной инфраструктуры.
В Кутьино обрушился пролет моста через реку Пахру. Вместе с ним упал легковой автомобиль, пострадала 60-летняя женщина, которая находилась в машине. По словам исполняющего обязанности главы Подольска Григория Артамонова, она не получила серьезных травм.
Движение через мост остановили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил всем муниципалитетам обследовать все мосты на территории региона.
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