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Военная операция на Украине ,  
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Приговор за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным оставили в силе

Суд утвердил приговор на 6 лет пытавшейся поджечь пункт помощи мобилизованным
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд в Ярославской области оставил в силе приговор низшей инстанции, вынесенный местной жительнице по делу о покушении на теракт. Об этом сообщает портал «PROГород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Осужденная — 19-летняя Валерия Зотова. В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил ее к шести годам лишения свободы, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Зотову задержали в феврале 2023 года. По версии обвинения, он пыталась поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха с помощью зажигательной смеси.

Как сообщало издание «Ярославский регион», обвинение пришло к выводу, что Зотова действовала по заданию украинского военнослужащего. Кроме того, девушка отправляла фотографии и координаты пунктов сбора мобилизованных Службе безопасности Украины за денежное вознаграждение, полагает следствие. Как пишет «PROГород» со ссылкой на саму Зотову, она признала вину.

Теги
ФСБ Ярославская область поджог теракт
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