В мэрии рассказали о развитии сферы услуг в новых домах по реновации
В одном только Восточном административном округе Москвы на сегодняшний день достроено и введено в эксплуатацию 32 многоквартирных дома по программе реновации. В таких зданиях на нежилых первых этажах есть возможность разместить предприятия сферы услуг, и таким способом в реновационных новостройках ВАО уже реализовано 53 помещения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Речь идет про небольшие предприятия, предоставляющие бытовые услуги: магазины, пункты выдачи заказов и так далее. «Практика размещения коммерческих объектов на первых нежилых этажах домов имеет положительный отклик от жителей, — отметил Бочкарев. — Это повышает их уровень комфорта за счет шаговой доступности востребованных и повседневных объектов инфраструктуры».
Завершенные 32 многоквартирных дома общей площадью свыше 500 тыс. кв. м — чуть больше четверти от плана возведения реновационных новостроек по ВАО, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Так, на этапе проектирования или строительства в округе находится еще 88 подобных МКД.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли