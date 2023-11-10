В мэрии рассказали о развитии сферы услуг в новых домах по реновации

В одном только Восточном административном округе Москвы на сегодняшний день достроено и введено в эксплуатацию 32 многоквартирных дома по программе реновации. В таких зданиях на нежилых первых этажах есть возможность разместить предприятия сферы услуг, и таким способом в реновационных новостройках ВАО уже реализовано 53 помещения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет про небольшие предприятия, предоставляющие бытовые услуги: магазины, пункты выдачи заказов и так далее. «Практика размещения коммерческих объектов на первых нежилых этажах домов имеет положительный отклик от жителей, — отметил Бочкарев. — Это повышает их уровень комфорта за счет шаговой доступности востребованных и повседневных объектов инфраструктуры».

Завершенные 32 многоквартирных дома общей площадью свыше 500 тыс. кв. м — чуть больше четверти от плана возведения реновационных новостроек по ВАО, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Так, на этапе проектирования или строительства в округе находится еще 88 подобных МКД.