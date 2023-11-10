СК начал проверку из-за севшего на мель танкера близ Сахалина

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку из-за севшего на мель у берегов острова Сахалин нефтеналивного танкера. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Судно село на мель в Татарском проливе у маяка в районе мыса Лопатина в ночь на 10 ноября. В МЧС уточнили, что это танкер «Виктория», приписанный к порту Владивостока. С десятью членами экипажа и 700 т топлива на борту он следовал в морской порт Корсаков.

Как уточнили в СК, в результате посадки на мель разлива топлива не произошло, никто не пострадал. Судно повреждений также не получило, уточняли в МЧС. Однако «Интерфакс» сообщил со ссылкой на областное агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, что у танкера не работает главный двигатель. Повреждена также группа рулевого управления, пишет агентство.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Максимальное наказание по этой части статьи — два года лишения свободы.

Проверку по факту произошедшего также начала Дальневосточная транспортная прокуратура. Для снятия судна с мели на место отправили буксир.