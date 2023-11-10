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Политика ,  
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Советник Байдена по делам Европы подала в отставку

Советник президента США по делам Европы Аманда Слоут подала в отставку

Старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Аманда Слоут подала в отставку. Об этом она сообщила Politico.

«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — сказала она в интервью изданию.

Как пишет Politico, Слоут была «тихой, но ключевой фигурой» в усилиях администрации президента Джо Байдена по «налаживанию отношений с традиционными союзниками и противодействию России». Она сопровождала главу государства в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС. По словам американских официальных лиц, усилия Слоут на этом посту являются основной причиной заметного улучшения отношений США с Европой.

Срок пребывания Слоут в Совете национальной безопасности связан с периодом российской военной операции на Украине. «Официальные лица США заявили, что Слоут обеспечила согласованность и надежность трансатлантического ответа, что привело к миллиардной военной и экономической поддержке Киева», — отмечает Politico.

В феврале в отставку ушел еще один советник президента США. Директор Совета национальной безопасности по вопросам России и Центральной Азии Эрик Грин покинул свой пост после более чем 30 лет работы.

В Белом доме Грин руководил отделом, который занимается политикой США в отношении России и Центральной Азии. Кроме того, он помогал Байдену подготовиться к саммиту с российским президентом Владимиром Путиным, который проходил в 2021 году в Женеве, а также сыграл центральную роль в разработке реакции администрации США на начало военной операции России на Украине, отмечал Bloomberg.

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