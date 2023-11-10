Дипломаты посетили арестованных в США из-за поставок электроники россиян

Сотрудники Генерального консульства посетили граждан России, которых США обвиняют в незаконных поставок электроники, сообщили РБК в диппредставительстве в Нью-Йорке.

Речь идет о трех россиянах — Николае Гольцеве, Салимджоне Насриддинове и Кристине Пузыревой. 31 октября в Бруклине их задержали сотрудники ФБР. В тот же день суд Восточного округа в Нью-Йорке предъявил россиянам обвинение «в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием банковских переводов, нарушениях экспортного законодательства США и контрабанде товаров», уточнили в Генконсульстве.

По данным диппредставительства, прокурор запросил для обвиняемых от 60 до 78 месяцев тюремного заключения. Россияне свою вину не признают, добавили там.

В начале ноября Минюст США сообщил об аресте четырех человек, которых заподозрили в уклонении от санкций и об отправке в Россию электроники на сумму более $7 млн. Обвиняемые использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для поиска и приобретения электронных компонентов двойного назначения в интересах конечных пользователей в России, утверждал Минюст.

В Окружном суде Восточного округа Нью-Йорка заявили, что 37-летний Николай Гольцев из Монреаля, 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина и 32-летняя Кристина Пузырева из Монреаля занимались незаконными поставками полупроводников, интегральных схем и других электронных компонентов двойного назначения в Россию через две подставные компании из Бруклина — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Фигуранты закупали электронные компоненты в США и отправляли их через компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ в Россию.