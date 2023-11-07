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В Польше отменили концерт «Пошлой Молли» из-за шутки про язык

В Польше отменили выступления «Пошлой Молли» после призыва солиста учить русский
Фото: poshlayamollyofficial / Telegram
Фото: poshlayamollyofficial / Telegram

В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после того, как солист Кирилл Бледный (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) посоветовал полякам выучить русский язык. Об этом сообщила компания-организатор Winiary Bookings в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее Бледный в Instagram (принадлежит Meta) заявил, что его «бесит польский язык». «Я не понимаю, зачем говорить на этом <...> языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сказал солист.

Позднее он назвал свое высказывание шуткой и подчеркнул, что он занимает не пророссийскую позицию и выступает против «колониализма».

«В связи с комментарием солиста концерты «Пошлой Молли» отменяются», — говорится в публикации Winiary Bookings. Они должны были пройти в Гданьске, Познани, Кракове, Варшаве и Вроцлаве.

Бледный также сообщил об отмене концертов в Instagram и подчеркнул, что приносит извинения тем, кого задели его слова. «Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей», — написал он, продублировав текст на польский.

«Пошлая Молли» — украинская рок-группа, которая набрала популярность в 2017 году. По данным сервиса «Яндекс. Музыка», у нее свыше 1,5 млн слушателей за месяц. После начала военной операции Бледный отменил все запланированные концерты в России и заявил, что их больше не будет.

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Польша концерты отмена концертов рок-музыка
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